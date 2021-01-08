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07:13, 08 января 2021

Япония не признает решения суда в Сеуле о выплатах компенсации по делу о женщинах подвергшихся сексуальному насилию

Япония не признёт решения суда в Сеуле, который обязал Токио выплатить компенсации по делу о т.н женщинах для утешения — кореянках и китаянках, подвергшихся сексуальному насилию со стороны японских военных в годы Второй мировой войны. Об этом в Токио заявил генсекретарь правительства Кацунобу Като. По его словам, правительство Японии считает, что этот иск должен быть отклонен. В этой связи японский МИД направил серьезный протест послу Республики Корея в Японии.

По сообщению агентства Киодо, суд в Сеуле обязал японское правительство выплатить компенсации в размере около 92 тыс. долларов 12 бывшим «женщинам для утешения». Судебное решение также дает основания для изъятия активов Японии властями Южной Кореи. По данным историков, не менее 200 тысяч женщин из стран Азии в годы Второй мировой войны принуждались к работе в полевых борделях японской императорской армии. Токио в 2015 году принес официальные извинения Сеулу и передал 9 млн долларов в фонд помощи жертвам военных преступлений. Однако эта сделка вызвала критику со сторны южнокорейской общественности, соглашение было разорвано, фонд помощи распущен.



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