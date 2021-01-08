Президент США Дональд Трамп не сможет пользоваться соцсетями Facebook и Instagram как минимум до 20 января

Именно в этот день он должен передать полномочия избранному американскому лидеру Джо Байдену.

После событий на Капитолийском холме основатель «Фейсбука» Марк Цукерберг объявил, что не даст, как он выразился, «использовать платформу для подстрекательства к насильственному восстанию». Так бизнесмен объяснил блокировку личных страниц Трампа на неопределенный срок. Пользование ими пока еще действующим президентом США Цукерберг считает «слишком опасным». По его мнению, Трамп может попытаться помешать мирной передаче власти своему оппоненту Джо Байдену.

Ранее схожие меры приняла соцсеть Twitter. Она временно заморозила личную страницу Трампа и пригрозила ему постоянной блокировкой в случае, если он не удалит несколько нарушающих правила соцсети записей. Американский президент выполнил условия, но еще накануне его аккаунт в «Твиттере» оставался замороженным. Помимо этого, соцсети вместе с видеохостингом YouTube также блокировали запись обращения Трампа к протестующим. Сам американский президент уверяет, что намерен мирно передать свои полномочия и уступить власть.

Дональд Трамп считает итоги президентских выборов, на которых он уступил демократу Джо Байдену, сфальсифицированными. После его призывов к протесту демонстранты взяли штурмом здание Конгресса, где должны были утвердить итоги голосования. Работа парламента была прервана на несколько часов.

Мишель Обама призвала соцсети навсегда заблокировать аккаунты Дональда Трампа. Бывшая первая леди США назвала произошедший в среду захват сторонниками Трампа Капитолия «позором» и потребовала от тех, кто голосовал за действующего президента публично осудить его.

Майкл Пенс не поддерживает идею отстранению Трампа от власти на осн. 25-й поправки к Конституции. По сведениям портала «Бизнес инсайдер», Пенс не хочет исполнять обязанности главы государства до инаугурации Джо Байдена. Согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента или его недееспособности. На 25-покравке настаивает целый ряд американских законодателей, как демократов, так и республиканцев. Инаугурация Байдена, согласно Конституции США, состоится 20 января.