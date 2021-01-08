Американская тяжелая ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту турецкий телекоммуникационный спутник

Космический аппарат массой 3,5 тонны станет четвёртым турецким спутником. Как сообщает компании-разработчик ракеты — SpaceX, первая многоразовая ступень носителя, которая используется уже в четвертый раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу в Атлантике.