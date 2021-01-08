Американская тяжелая ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту турецкий телекоммуникационный спутник

Космический аппарат массой 3,5 тонны станет четвёртым турецким спутником. Как сообщает компании-разработчик ракеты — SpaceX, первая многоразовая ступень носителя, которая используется уже в четвертый раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу в Атлантике.
2021-01-08T06:42:17+03:00
2021-01-08T06:42:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:42, 08 января 2021
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