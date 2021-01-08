Украина вводит сегодня усиленные ограничения из-за эпидемии

Они продержатся как минимум до 24-ого января.

Правительство Украины запретило в стране все массовые мероприятия, закрыло для посещения школы, ВУЗы, театры и кинотеатры, а также все магазины и рынки непродовольственных товаров. Торговые центры также не смогут принимать посетителей – в них можно будет работать только продуктовым и аптекам. Помимо этого, закрыты, будут спортивные залы, фитнесс-клубы и бассейны.

В свою очередь кафе, рестораны и бары продолжат обслуживать клиентов, но только на вынос или в режиме доставки. Как уточняет украинский журнал «Новое время», исключение сделают для заведений, которые расположены в аэропортах.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль назвал ужесточение ограничений «Зимними каникулами ради безопасности». Он говорил, что они необходимы, чтобы не допустить новую мощную волну заболеваемости. Решение о том, чтобы разрешить работу только критически важной инфраструктуре власти приняли еще в первой половине декабря. Вступление новых правил в силу отложили до января, поскольку по словам чиновников система здравоохранения Украины на тот момент выдерживала число больных.

Всего на Украине выявили порядка одного миллиона ста тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались от него около двадцати тысяч жителей страны.