Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля скончалась в больнице в Ярославле.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на племянницу Скрипаля Викторию. По ее словам, пожилая женщина была госпитализирована в реанимацию в конце декабря с поражением 25% легких. Пациентке сделали тест на коронавирус, но результаты еще не пришли. Викторя Скрипаль попросила британское посольство сообщить о смерти матери Сергею Скрипалю и его дочери Юлии.