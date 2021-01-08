Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля скончалась в больнице в Ярославле.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на племянницу Скрипаля Викторию. По ее словам, пожилая женщина была госпитализирована в реанимацию в конце декабря с поражением 25% легких. Пациентке сделали тест на коронавирус, но результаты еще не пришли. Викторя Скрипаль попросила британское посольство сообщить о смерти матери Сергею Скрипалю и его дочери Юлии.
2021-01-08T05:18:13+03:00
2021-01-08T05:18:17+03:00
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05:18, 08 января 2021
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