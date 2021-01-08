Прокладка труб датского участка газопровода «СП-2» начнется 15 января.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на регулятора Дании. Как ранее сообщал РБК, именно эта дата и значилась в уведомлении для мореплавателей, которое датское морское управление выдало трубоукладочной барже «Фортуна». Помешать строительству «СП-2» через санкции пытаются США.
2021-01-08T05:15:40+03:00
2021-01-08T05:15:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2770496-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:15, 08 января 2021
Загрузка комментариев...