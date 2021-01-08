Джо Байден подтвердил намерение назначить генпрокурором судью Меррика Гарланда.

Избранный президент США охарактеризовал его как одного из самых уважаемых юристов современности. Байден заверил, что будет работать над восстановлением репутации Минюста США, которой, по его словам, был нанесен урон во время президентского срока Донадьда Трампа. Байден подчеркнул, что штурм Капитолия сторонниками действующего президента «был одним из самых мрачных дней в истории США», и причиной тому стал Трамп.