Полиция Капитолия опровергла информацию о смерти офицера, пострадавшего при беспорядках в среду.

В заявлении говорится, что некоторые офицеры были вчера госпитализированы, но ни один из них не

скончался. Ранее о смерти полицейского сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники. Между тем, по сообщению Ассошиэйтед Пресс, начальник полиции Капитолия Стивен Санд подал в отставку. Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала его уволить.