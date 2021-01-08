В заявлении говорится, что некоторые офицеры были вчера госпитализированы, но ни один из них не
скончался. Ранее о смерти полицейского сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники. Между тем, по сообщению Ассошиэйтед Пресс, начальник полиции Капитолия Стивен Санд подал в отставку. Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала его уволить.
Полиция Капитолия опровергла информацию о смерти офицера, пострадавшего при беспорядках в среду.
В заявлении говорится, что некоторые офицеры были вчера госпитализированы, но ни один из них не