Дональду Трампу разблокировали аккаунт в Твиттере

В своей первой после двенадцатичасовой блокировки записи президент США осудил беспорядки в Вашингтоне, призвал американцев к примирению и заверил что в ближайшее время сосредоточится на передаче 20 января власти Джозефу Байдену. Между тем, Трамп по-прежнему лишен возможности оставлять сообщения в «Фейсбуке» и «Инстаграме». Его учетные записи заблокировали сервис «Твич» и соцсеть «Снапчат».