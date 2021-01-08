Дональду Трампу разблокировали аккаунт в Твиттере

В своей первой после двенадцатичасовой блокировки записи президент США осудил беспорядки в Вашингтоне, призвал американцев к примирению и заверил что в ближайшее время сосредоточится на передаче 20 января власти Джозефу Байдену. Между тем, Трамп по-прежнему лишен возможности оставлять сообщения в «Фейсбуке» и «Инстаграме». Его учетные записи заблокировали сервис «Твич» и соцсеть «Снапчат».
2021-01-08T05:06:08+03:00
2021-01-08T06:24:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 08 января 2021
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