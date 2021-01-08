Отбывающий пожизненный срок Джохар Царнаев, подал в суд на правительство США.

Как пишет Boston Herald, Царнаев требует 250 тысяч долл. компенсации за условия, которые он называет «незаконными и дискриминационными». По его словам, охрана конфисковала у него бейсболку и купленный в тюремном магазине банан под предлогом того, что в этой кепке он «проявляет неуважение к ФБР и жертвам» теракта в Бостоне. Во время теракта он был в такой бейсболке. Кроме того, Царнаев недоволен тем, что ему разрешили душ не более трех раз в неделю. Джохар Цорнаев и его брат Тамерлан устроили в 2013 году три взрыва на Бостонском марафоне, в результате которых погибли три человека и 260 получили ранения. Тамерлан Царнаев был убит при задержании.