Отбывающий пожизненный срок Джохар Царнаев, подал в суд на правительство США.

Как пишет Boston Herald, Царнаев требует 250 тысяч долл. компенсации за условия, которые он называет «незаконными и дискриминационными». По его словам, охрана конфисковала у него бейсболку и купленный в тюремном магазине банан под предлогом того, что в этой кепке он «проявляет неуважение к ФБР и жертвам» теракта в Бостоне. Во время теракта он был в такой бейсболке. Кроме того, Царнаев недоволен тем, что ему разрешили душ не более трех раз в неделю. Джохар Цорнаев и его брат Тамерлан устроили в 2013 году три взрыва на Бостонском марафоне, в результате которых погибли три человека и 260 получили ранения. Тамерлан Царнаев был убит при задержании.
2021-01-08T04:17:34+03:00
2021-01-08T04:17:43+03:00
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04:17, 08 января 2021
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