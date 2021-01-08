Российский хакер Андрей Тюрин приговорен в США к 12 годам тюрьмы.

Он признан виновным в компьютерном взломе и сетевом мошенничестве. Как отмевает Bloomberg, суд также обязал Тюрина выплатить Штатам 19 миллионов долларов. Тюрин признал себя виновным в краже данных более чем 80 миллионов клиентов крупнейшего американского банка JPMorgan Chase и еще более чем 10 компаний. Полученная информация использовалась в мошеннических финансовых схемах. После отбытия наказания Тюрин будет экстрадирован в Россию.