Мишель Обама призвала соцсети навсегда заблокировать аккаунты Дональда Трампа.

Бывшая первая леди США назвала произошедший в среду захват сторонниками Трампа Капитолия «позором» и потребовала, чтобы те, кто голосовал за действующего президента публично осудили его. По словам Мишель Обамы, события среды стали «воплощением желаний инфантильного и непатриотичного президента».
2021-01-08T04:13:11+03:00
2021-01-08T04:13:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:13, 08 января 2021
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