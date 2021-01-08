Мишель Обама призвала соцсети навсегда заблокировать аккаунты Дональда Трампа.

Бывшая первая леди США назвала произошедший в среду захват сторонниками Трампа Капитолия «позором» и потребовала, чтобы те, кто голосовал за действующего президента публично осудили его. По словам Мишель Обамы, события среды стали «воплощением желаний инфантильного и непатриотичного президента».