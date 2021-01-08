В США после беспорядков на Капитолийском холме стали увольняться высокопоставленные чиновники администрации.

В их числе, по сообщениям американских СМИ, старший директор совета нацбезопасности США по Европе и России, замсоветника по нацбезопасности, спецпосланник по Северной Ирландии. Покидает пост министра транспорта. По сведениям CNN и Bloomberg, над увольнением раздумывает и советник по нацбезопасности Роберт О’Брайен. Источник Reuters это опровергает.
2021-01-08T04:11:11+03:00
2021-01-08T04:11:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:11, 08 января 2021
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