В США после беспорядков на Капитолийском холме стали увольняться высокопоставленные чиновники администрации.

В их числе, по сообщениям американских СМИ, старший директор совета нацбезопасности США по Европе и России, замсоветника по нацбезопасности, спецпосланник по Северной Ирландии. Покидает пост министра транспорта. По сведениям CNN и Bloomberg, над увольнением раздумывает и советник по нацбезопасности Роберт О’Брайен. Источник Reuters это опровергает.