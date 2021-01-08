В США растет число жертв беспорядков в столице в среду.

По сведениям телеканала Си-эн-эн, умер пострадавший при штурме сторонниками Трампа здания Конгресса сотрудник полиции Капитолия. Ранее полиция сообщала о четырех погибших при штурме демонстрантах. Между тем, по сообщению Ассошиэйтед Пресс, начальник полиции Капитолия Стивен Санд подал в отставку. Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала его уволить.
2021-01-08T04:08:50+03:00
2021-01-08T04:08:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 08 января 2021
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