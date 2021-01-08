Нэнси Пелоси и Чак Шумер предложили Майку Пенсу отстранить Трампа от должности на осн. 25-й поправки.

В совместном заявлении спикера палаты представителей и лидера демократов в Сенате говорится, что ответа они пока не получили. В заявлении представители Демпартии отмечают, что опасные и подрывные действия президента делают необходимым его немедленное отрешение от должности и рассчитывают на скорейший ответ вице-президента.