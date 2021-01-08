Дональд Трамп осудил штурм его сторонниками здания Конгресса США.

В двухминутном видеообращении, опубликованном в Twitter президент пообещал, что участники беспорядков в Вашингтоне «заплатят» за нарушение закона и призвал американцев к примирению. Действующий президент США заверил, что в ближайшее время сосредоточится на передаче власти 20 января новой администрации демократа Джозефа Байдена, однако пообещал продолжить свою политическую кампанию в будущем.