Дональд Трамп осудил штурм его сторонниками здания Конгресса США.

В двухминутном видеообращении, опубликованном в Twitter президент пообещал, что участники беспорядков в Вашингтоне «заплатят» за нарушение закона и призвал американцев к примирению. Действующий президент США заверил, что в ближайшее время сосредоточится на передаче власти 20 января новой администрации демократа Джозефа Байдена, однако пообещал продолжить свою политическую кампанию в будущем.
2021-01-08T04:05:46+03:00
2021-01-08T04:05:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 08 января 2021
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