ВОЗ обнаружила т.н. «британский» штамм коронавируса уже в 22 странах Европы .

Как заявил глава Европейского бюро организации Ханс Клюге, эта форма вируса действительно более заразная, но подтверждений, что она вызывает более тяжелое заболевание, нет. Об обнаружении нового штамма коронавируса в коне прошлого года сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.