ВОЗ обнаружила т.н. «британский» штамм коронавируса уже в 22 странах Европы .

Как заявил глава Европейского бюро организации Ханс Клюге, эта форма вируса действительно более заразная, но подтверждений, что она вызывает более тяжелое заболевание, нет. Об обнаружении нового штамма коронавируса в коне прошлого года сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.
2021-01-08T03:15:50+03:00
2021-01-08T03:15:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:15, 08 января 2021
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