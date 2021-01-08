Число заражений коронавирусом в Европе спустя год после первого случая достигло 25 миллионов.

Об этом сообщает Reuters на основе сводных данных национальных правительств. Россия стоит на первом месте из европейских стран по числу инфицированных — вирус был выявлен у более 3 миллионов 300 тысяч жителей страны. Более миллиона случаев COVID-19 было выявлено в 8 европейских странах, среди которых Украина. Более 550 тысяч жителей Европы, по официальным данным, умерли от коронавирусной инфекции.