Число заражений коронавирусом в Европе спустя год после первого случая достигло 25 миллионов.

Об этом сообщает Reuters на основе сводных данных национальных правительств. Россия стоит на первом месте из европейских стран по числу инфицированных — вирус был выявлен у более 3 миллионов 300 тысяч жителей страны. Более миллиона случаев COVID-19 было выявлено в 8 европейских странах, среди которых Украина. Более 550 тысяч жителей Европы, по официальным данным, умерли от коронавирусной инфекции.
2021-01-08T03:13:37+03:00
2021-01-08T03:13:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:13, 08 января 2021
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