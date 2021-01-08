Boeing выплатит 2,5 млрд долларов в рамках урегулирования дела о сговоре вокруг самолетов 737 MAX.

По решению Минюста США, компания заплатит 244 млн в качестве штрафа, еще почти 2 млрд. в качестве компенсации клиентам, а также 500 млн. в фонд жертв авиакатастроф. В ходе расследования авиакатастроф самолетов модели 737 MAX в Эфиопии и Индонезии вскрылись факты мошенничества и обмана со стороны сотрудников крупнейшего авиапроизводителя. Они передали авиавластям США неполные сведения о работе системы улучшения характеристик маневрирования.
2021-01-08T03:11:38+03:00
2021-01-08T03:11:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:11, 08 января 2021
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