Boeing выплатит 2,5 млрд долларов в рамках урегулирования дела о сговоре вокруг самолетов 737 MAX.

По решению Минюста США, компания заплатит 244 млн в качестве штрафа, еще почти 2 млрд. в качестве компенсации клиентам, а также 500 млн. в фонд жертв авиакатастроф. В ходе расследования авиакатастроф самолетов модели 737 MAX в Эфиопии и Индонезии вскрылись факты мошенничества и обмана со стороны сотрудников крупнейшего авиапроизводителя. Они передали авиавластям США неполные сведения о работе системы улучшения характеристик маневрирования.