Глава профильного комитета конгресса Джерри Надлер предложил объявить Трампу импичмент без обсуждения.

Это предполагает вынесение статей импичмента напрямую на голосование в палате представителей. Необходимость упрощенного порядка законодатель связал ограниченным периодом времени для передачи власти от Трампа Байдену. Демократы уже объявляли Трампу Упрощенный порядок он мотивировал ограниченным периодом времени для передачи власти от Трампа Байдену. Демократы уже объявляли Трампу импичмент около года назад в палате представителей, но сенат, где большинство составляли республиканцы, их не поддержал.