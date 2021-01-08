Майкл Пенс не поддерживает идею отстранению Трампа от власти на осн. 25-й поправки к Конституции.

По сведениям портала «Бизнес инсайдер», Пенс не хочет исполнять обязанности главы государства до инаугурации Джо Байдена. Согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента или его недееспособности. На 25-покравке настаивает целый ряд американских законодателей, как демократов, так и республиканцев. Инаугурация Байдена, согласно Конституции США, состоится 20 января .
2021-01-08T03:06:47+03:00
2021-01-08T03:06:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 08 января 2021
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