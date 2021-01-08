В РПЦ призвали прививаться от коронавируса.

Как заявил в федеральном телеэфире глава отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, вакцинация — самое действенное средство в борьбе с эпидемией, поэтому чем больше людей используют вакцину, тем лучше. Сам он сделал прививку еще в августе.