В РПЦ призвали прививаться от коронавируса.

Как заявил в федеральном телеэфире глава отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, вакцинация — самое действенное средство в борьбе с эпидемией, поэтому чем больше людей используют вакцину, тем лучше. Сам он сделал прививку еще в августе.
2021-01-08T02:12:35+03:00
2021-01-08T02:12:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 08 января 2021
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