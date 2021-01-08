Американская ракета Falcon 9 сегодня выведет на орбиту новейший турецкий телекоммуникационный спутник.

Как сообщает компания-разработчик носителя SpaceX, временное четырехчасовое окно для старта откроется, когда в Москве будет 04:28. Космический аппарат массой 3,5 тонны предназначен для предоставления услуг цифрового телевидения и широкополосного интернета и станет четвёртым турецким спутником