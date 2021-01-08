Американская ракета Falcon 9 сегодня выведет на орбиту новейший турецкий телекоммуникационный спутник.

Как сообщает компания-разработчик носителя SpaceX, временное четырехчасовое окно для старта откроется, когда в Москве будет 04:28. Космический аппарат массой 3,5 тонны предназначен для предоставления услуг цифрового телевидения и широкополосного интернета и станет четвёртым турецким спутником
2021-01-08T02:11:30+03:00
2021-01-08T02:11:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:11, 08 января 2021
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