К инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне примут беспрецедентные меры безопасности.

Как рассказала мэр американской столицы Мюриэл Баузер, вокруг Капитолия возведут двухметровый забор, а порядок будут обеспечивать 6 тыс. 200 бойцов Нацгвардии. В среду у здания Конгресса вспыхнули беспорядки, а сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, в котором проходило утверждение победы Джо Байдена в президентских выборах. В результате беспорядков погибли четыре человека.