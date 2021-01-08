К инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне примут беспрецедентные меры безопасности.

Как рассказала мэр американской столицы Мюриэл Баузер, вокруг Капитолия возведут двухметровый забор, а порядок будут обеспечивать 6 тыс. 200 бойцов Нацгвардии. В среду у здания Конгресса вспыхнули беспорядки, а сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, в котором проходило утверждение победы Джо Байдена в президентских выборах. В результате беспорядков погибли четыре человека.
2021-01-08T02:10:07+03:00
2021-01-08T02:10:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:10, 08 января 2021
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