Нэнси Пелоси пригрозила Трампу импичментом, если его не отстранят по 25-й поправке в Конституции.

По словам спикера палаты представителей, если вице-президент и правительство не будут действовать, конгресс может пойти по пути импичмента. Ранее Пелоси заявила, что Трамп совершил «подрывные действия» и должен быть отстранен в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о неспособности президента исполнять свои обязанности. Беспорядки, учиненные сторонниками Трампа на Капитолийском холме в среду на несколько часов задержали в Конгрессе утверждение в Конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах.
2021-01-08T02:07:38+03:00
2021-01-08T02:07:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 08 января 2021
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