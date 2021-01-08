Нэнси Пелоси пригрозила Трампу импичментом, если его не отстранят по 25-й поправке в Конституции.

По словам спикера палаты представителей, если вице-президент и правительство не будут действовать, конгресс может пойти по пути импичмента. Ранее Пелоси заявила, что Трамп совершил «подрывные действия» и должен быть отстранен в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о неспособности президента исполнять свои обязанности. Беспорядки, учиненные сторонниками Трампа на Капитолийском холме в среду на несколько часов задержали в Конгрессе утверждение в Конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах.