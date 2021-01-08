Судебные власти США изучат роль Трампа в беспорядках в Вашингтоне.

Об этом сообщил И.О. федерального прокурора США Майкл Шервин. В среду в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. После этого сторонники Трампа прорвались к Конгрессу и проникли в само здание. Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп.
2021-01-08T02:06:07+03:00
2021-01-08T02:06:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 08 января 2021
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