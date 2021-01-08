Судебные власти США изучат роль Трампа в беспорядках в Вашингтоне.

Об этом сообщил И.О. федерального прокурора США Майкл Шервин. В среду в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. После этого сторонники Трампа прорвались к Конгрессу и проникли в само здание. Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп.