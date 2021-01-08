Основатель производителя электрокаров Tesla Илон Маск, по подсчетам Bloomberg, стал богатейшим человеком планеты

Основатель производителя электрокаров Tesla Илон Маск, по подсчетам агентства Bloomberg, стал богатейшим человеком планеты. Эксперты оценили его состояние в 188 млрд долларов.

Еще год назад состояние Илона Маска оценивалось примерно в 27 млрд долларов. На тот момент американский предприниматель даже не входил в десятку самых богатых людей планеты. Теперь же, по подсчетам Bloomberg, он обогнал основателя корпорации Amazon Джеффа Безоса, который возглавлял рейтинг свыше 3 лет. Его состояние сейчас оценивают в 184 млрд долларов. При этом в рейтинге журнала Forbes Маск пока остается вторым. Но, по мнению экспертов, это может быть лишь вопросом времени.

За год, таким образом, Маск заработал свыше 150 млрд долларов. В первую очередь, это связано с резким ростом капитализации его компании Tesla. Стоимость акций производителя электрокаров, несмотря на эпидемию коронавируса, в минувшем году выросла почти на 750%. При этом некоторые американские аналитики считают, что акции Tesla переоценены и в ближайшее время их может ждать серьезное падение. Сам Маск, комментируя новости о достижении статуса самого богатого человека планеты, лишь написал в своем твиттере: «Как странно».

Помимо компании Tesla Илон Маск является также основателем и главой космической корпорации SpaceX.