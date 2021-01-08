Крупнейшие социальные сети блокируют аккаунты Дональда Трампа после беспорядков Вашингтоне

До конца президентского срока глава Белого дома не сможет оставлять публикации в Фейсбуке и Инстаграме. Теперь аналогичное решение приняли видеостриминговый сервис Твич и мессенджер Снэпчат. Соцсети опасаются, что сообщения Трампа могут разжигать ненависть.

После штурма Капитолия сторонниками Трампа, демократы в Сенате и Палате Представителей требуют немедленного отстранения президента, не дожидаясь 20 января, когда пройдет инаугурация Джо Байдена.

Возможности Дональда Трампа по удержанию власти в США ограничены демократическими институтами, в том числе судебной системой. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал общественный деятель Михаил Ходорковский. Он сравнил действия американского президента с политикой Владимира Путина.

Владимир Путин за свой первый президентский срок тоже не успел подчинить себе все государственные системы, подчеркнул Ходорковский.