Семья Олега Тинькова лишилась контроля над головной компанией «Тинькофф банка». Предприниматель сообщил об «историческом моменте», к которому подошла TCS Group. Траст семьи отдал указания конвертировать свои суперголосующие акции в обыкновенные. После этого им принадлежит 35% голосов, а не 84%. По мнению Тинькова отражает зрелость и качественное развитие банка в качестве публичной компании
В прошлом месяце траст продал часть акций. Вырученные деньги бизнесмен намеревался потратить на решение личных юридических проблем и создание благотворительного фонда для борьбы с онкологическими заболеваниями. Сам Тиньков в Лондоне лечился от лейкемии и теперь ждет экстрадиции в США. Там его обвиняют в неполной уплате налогов при выходе из американского гражданства.
Семья Олега Тинькова лишилась контроля над головной компанией «Тинькофф банка»
Семья Олега Тинькова лишилась контроля над головной компанией «Тинькофф банка». Предприниматель сообщил об «историческом моменте», к которому подошла TCS Group. Траст семьи отдал указания конвертировать свои суперголосующие акции в обыкновенные. После этого им принадлежит 35% голосов, а не 84%. По мнению Тинькова отражает зрелость и качественное развитие банка в качестве публичной компании