Семья Олега Тинькова лишилась контроля над головной компанией «Тинькофф банка». Предприниматель сообщил об «историческом моменте», к которому подошла TCS Group. Траст семьи отдал указания конвертировать свои суперголосующие акции в обыкновенные. После этого им принадлежит 35% голосов, а не 84%. По мнению Тинькова отражает зрелость и качественное развитие банка в качестве публичной компании

В прошлом месяце траст продал часть акций. Вырученные деньги бизнесмен намеревался потратить на решение личных юридических проблем и создание благотворительного фонда для борьбы с онкологическими заболеваниями. Сам Тиньков в Лондоне лечился от лейкемии и теперь ждет экстрадиции в США. Там его обвиняют в неполной уплате налогов при выходе из американского гражданства.