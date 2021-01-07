Глава министерства транспорта США ушла в отставку на фоне беспорядков в Вашингтоне. Элейн Чао стала первым министром, оставившим свою должность в связи с событиями минувшей ночи. Как отмечает агентство ТАСС, Чао – супруга лидера республиканского большинства в Сенате США.

Ранее о своей отставке начали объявлять многие высокопоставленные чиновники. Среди решивших уйти оказался и советник Дональда Трампа по вопросам России и Евразии Брайан Тулли.

Сторонники Трампа штурмом взяли Конгресс, где шло заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов. В ходе беспорядков четыре человека погибли.