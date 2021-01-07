Российского хакера Андрея Тюрина, осужденного в США на 12 лет, после отбытия наказания экстрадируют на родину. Он был признан виновным в том числе в краже персональных данных более чем 80 миллионов клиентов американского финансового гиганта JPMorgan. Тюрин признал свою вину в сентябре позапрошлого года. Он также должен выплатить американским властям почти 20 миллионов долларов. Без сделки со следствием ему грозило до 90 лет лишения свободы. Прокуроры назвали преступление самой большой в истории США кражей данных потребителей из финансового учреждения.
2021-01-07T23:01:50+03:00
2021-01-07T23:01:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2770416-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:01, 07 января 2021
Загрузка комментариев...