Российского хакера Андрея Тюрина, осужденного в США на 12 лет, после отбытия наказания экстрадируют на родину. Он был признан виновным в том числе в краже персональных данных более чем 80 миллионов клиентов американского финансового гиганта JPMorgan. Тюрин признал свою вину в сентябре позапрошлого года. Он также должен выплатить американским властям почти 20 миллионов долларов. Без сделки со следствием ему грозило до 90 лет лишения свободы. Прокуроры назвали преступление самой большой в истории США кражей данных потребителей из финансового учреждения.