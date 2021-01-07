Власти в Германии одобрили создание фонда для обхода американских санкций по «Северному потоку – 2». Соответствующее решение принял парламент федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. Декларируемые цели новой организации под названием «Защита климата и окружающей среды» – развитие зеленой энергетики. Строительство «Северного потока – 2» указано лишь в качестве одной из задач. Предполагается, что с помощью нового фонда компании, вовлеченные в проект, смогут обойти санкции, осуществляя операции через созданную структуру, а не напрямую.

Сегодня стало известно, что строительство трубопровода в датских водах возобновится 15 января.