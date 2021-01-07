Франция ужесточит ограничения в связи с распространением коронавируса. Среди новых мер, которые анонсировали власти – расширение комендантского часа и усиление контроля на европейских границах страны. Премьер-министр сказал, что до конца месяца останутся закрытыми театры, музеи и кино, а рестораны, кафе и бары не смогут возобновить работу как минимум до середины февраля.

Власти намерены ускорить темпы вакцинации населения. В стране ежесуточно выявляют около 15 тысяч заражений.