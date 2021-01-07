Джо Байден обвинил Дональда Трампа в подстрекательстве к насилию. Избранный президент США призвал не называть штурмовавших здание Конгресса «участниками протестов». Это была толпа мятежников, бунтовщиков, внутренние террористы – добавил Байден.

Всего в Вашингтоне были задержаны почти 70 человек. Уже сегодня некоторым из них предъявят обвинения. В ходе столкновений пострадали больше 50 полицейских, как минимум четыре участника беспорядков погибли. Мэр Вашингтона назвала вторжение демонстрантов в Конгресс актом внутреннего терроризма. Спикер Палаты представителей и глава демократов в Сенате призвали отстранить Трампа не дожидаясь инаугурации Байдена, которая назначена на 20 января.