Ходорковский опроверг свою причастность к финансированию расследования «Bellingcat» об отравлении Навального

Общественный деятель, предприниматель Михаил Ходорковский опроверг свою причастность к финансированию расследования «Bellingcat» об отравлении политика Алексея Навального. «Нет, я с интересом за ними слежу. Мы сотрудничали с «Bellingcat» по одному из расследований, но это не было расследование по Алексею Навальному», — сказал он в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

При этом Ходорковский отметил, что для него данное расследование удивительным не было. «Оно прекрасное, хотя я не согласен с обвинением людей в убийстве без доказательств. Нельзя расширять это обвинение на большее количество людей, чем то, по которым это конкретно доказано», — уточнил он. Ходорковский также заявил, что в этом расследовании его поразила «тупость власти». «Просто какая-то фантастика. Это не то, что поздний Брежнев – это уже что-то следующее», — заключил он.