В Мурманской области начали проверку после сообщений о взрывоопасных фонарях, которые детям подарил губернатор

Прокуратура Мурманской области начала проверку после сообщений о взрывоопасных фонарях, подаренных детям от имени губернатора. Подобные презенты к Новому году получили почти 4 тысячи школьников.

В региональной прокуратуре пообещали принять меры реагирования в случае, если нарушения подтвердятся, передает агентство «Интерфакс». Все из-за того, что в соцсетях стали появляться жалобы родителей мурманских школьников на фонари с диско-шаром, которые вместе с глобусом и принадлежностями для путешествий содержались в подарочном наборе от губернатора. Их дарили на организованных властями елках. Как пишет «Новая газета», родители отмечали, что с проблемами столкнулись, когда поставили фонари с надписью «На Севере – жить» на зарядку. Внезапно они стали взрываться. По словам одной из мурманчанок, все произошло ночью. Из-за хлопка пластмассовые осколки разлетелись по всей комнате, также они пробили пластиковый горшок с цветком, а из стены пришлось выдирать мелкие куски от разорвавшегося фонаря. Власти Мурманской области, в свою очередь, утверждают, что получили всего лишь две жалобы на почти четыре тысячи подарочных набора от губернатора. Но при этом на следующей неделе должна пройти экспертиза фонарей, добавили в администрации региона.

Согласно сайту госзакупок, на подарочные наборы, в которые входили взрывоопасные фонари, потратили 11,5 млн рублей.