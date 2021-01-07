Почти 70 человек были задержаны в Вашингтоне из-за беспорядков. Больше половины из них задержали непосредственно на Капитолийском холме, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу столичной полиции. Уже сегодня некоторым участникам протестов предъявят обвинения. В ходе столкновений пострадали больше 50 полицейских, как минимум четыре человека погибли. Мэр Вашингтона назвала вторжение демонстрантов в Конгресс актом внутреннего терроризма.

Произошедшее вызывает сострадание, и такого не должно случаться в демократических странах. Так отреагировал на события в Вашингтоне президент Франции Эммануэль Макрон. «В одной из старейших демократических стран мира сторонники действующего президента оспаривают законные результаты выборов силой оружия. Все демократические народы намерены самостоятельно выбирать своих лидеров и решать свою судьбу, и мы не поддадимся насилию тех немногих, кто хочет поставить эти ценности под сомнение. Я хочу выразить нашу дружбу и веру в Соединенные Штаты. То, что произошло в Вашингтоне, это не Америка. Определенно». Макрон подчеркнул, что человеческое достоинство, мир, уважение к другим и признание свободы демократы всего мира должны чтить как наивысшие ценности.