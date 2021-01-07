Украинскую теннисистку Даяну Ястремскую отстранили от соревнований из-за допинга. Как сообщается на сайте Международной федерации тенниса, спортсменка, входящая в топ-30 сильнейших в мире, сдала положительную допинг-пробу в конце ноября. Сама Ястремская утверждает, что никогда не употребляла запрещенные препараты. Она написала в Твиттере, что шокирована результатом теста. Спортсменка будет обжаловать решение федерации.