Украинскую теннисистку Даяну Ястремскую отстранили от соревнований из-за допинга. Как сообщается на сайте Международной федерации тенниса, спортсменка, входящая в топ-30 сильнейших в мире, сдала положительную допинг-пробу в конце ноября. Сама Ястремская утверждает, что никогда не употребляла запрещенные препараты. Она написала в Твиттере, что шокирована результатом теста. Спортсменка будет обжаловать решение федерации.
2021-01-07T21:33:28+03:00
2021-01-07T21:33:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 07 января 2021
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