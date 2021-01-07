Капитолийский холм в Вашингтоне как минимум на месяц обнесут временным ограждением. Забор высотой чуть больше двух метров уже начали возводить. Об этом в ходе пресс-конференции сказал глава сухопутных войск США. В это же время в американской столице будут размещены свыше шести тысяч бойцов Национальной гвардии, их перебросили из соседних штатов.

Власти усиливают меры безопасности после того, как минувшей ночью сторонники Дональда Трампа штурмовали здание Капитолия. В это время Конгресс решал вопрос об утверждении итогов президентских выборов. В ходе беспорядков, по меньшей мере 4 человека погибли.