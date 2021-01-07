Во Франции из-за коронавируса до 20 января продлят комендантский час. Рестораны, кафе и бары не смогут возобновить работу в этом месяце. Об этом сказал премьер-министр Жан Кастекс. Кроме того, граница с Великобританией останется закрытой до новых распоряжений. По словам главы правительства, Франции пока удается сохранить темпы распространения коронавируса на уровне ниже чем в соседних странах.

Сейчас, по оценкам университета Джонса Хопкинса, Франция находится на шестом месте в мире по числу зараженных и занимает седьмую строчку по количеству жертв коронавируса.