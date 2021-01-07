Прокладка труб «Северного потока-2» в датских водах начнется 15 января. Местный регулятор получил от строительной компании график дальнейших работ, – сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сообщение властей.

Укладывать трубы будет российское судно «Фортуна» и еще несколько кораблей обеспечения. Гахопровод должен пройти по участку в исключительной экономической зоне Дании длинной почти 150 километров. Летом прошлого года Копенгаген смягчил требования к строительству, что позволило «Фортуне» участвовать в проекте. Международные компании ранее вышли из него под давлением американских санкций.