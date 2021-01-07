Суд в США приговорил россиянина Андрея Тюрина к 12 годам тюрьмы по обвинению в киберпреступлении. Об этом сообщает агентство РИА «Новости». Тюрина считают причастным в участии в глобальной хакерской кампании против крупных финансовых организаций, брокерских фирм и новостных агентств. По данным прокуроров, в ходе одной из атак на сервера финансового холдинга JPMorgan были похищены персональные данные более 80 миллионов человек. Тюрина экстрадировали из Грузии позапрошлой осенью. Он признал вину в мошенничестве и согласился выплатить почти 20 миллионов долларов.
2021-01-07T21:04:37+03:00
2021-01-07T21:04:37+03:00
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21:04, 07 января 2021
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