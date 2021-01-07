После беспорядков в Вашингтоне больше 6 тысяч бойцов Нацгвардии задействовали в обеспечении безопасности столицы США

После беспорядков, прошедших в Вашингтоне минувшей ночью, больше шести тысяч бойцов Национальной гвардии задействовали в обеспечении безопасности столицы США. Как передает телеканал CNN, подкрепления перебросили из соседних штатов. Кроме того, в свете последних событий, власти примут дополнительные меры безопасности на инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Ранее сторонники Дональда Трампа штурмовали здание Капитолия, в котором Конгресс утверждал итоги голосования на президентских выборах. В ходе беспорядков четыре человека погибли.