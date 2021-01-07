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20:34, 07 января 2021

Умер олимпийский чемпион в толкании ядра Владимир Киселев

Умер олимпийский чемпион в толкании ядра Владимир Киселев. О смерти бывшего спортсмена сообщили власти украинского города Кременчуг. На прошлой неделе Киселеву исполнилось 64 года. О причинах смерти ничего не сообщается. Уроженец Кемеровской области в 1978 году стал чемпионом Европы среди юниоров, а спустя два года победил на Олимпиаде в Москве.



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