Умер олимпийский чемпион в толкании ядра Владимир Киселев. О смерти бывшего спортсмена сообщили власти украинского города Кременчуг. На прошлой неделе Киселеву исполнилось 64 года. О причинах смерти ничего не сообщается. Уроженец Кемеровской области в 1978 году стал чемпионом Европы среди юниоров, а спустя два года победил на Олимпиаде в Москве.