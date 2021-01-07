В Московской области автобус врезался в частный дом и загорелся. Как пишет газета РБК, авария произошла в поселке Обухово. Водитель пострадал. В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что автобус принадлежит частной компании, пассажиров в нем не было. Дом, с которым столкнулось транспортное средство, не жилой – он выставлен на продажу. О причинах ЧП ничего не говорится.
2021-01-07T20:33:56+03:00
2021-01-07T20:33:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 07 января 2021
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