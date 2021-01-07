Новый штамм коронавируса, по подсчету ВОЗ, обнаружили уже в 22 европейских странах. Глава регионального бюро Ханс Клюге предупредил, что из-за более быстрого распространения мутировавшего вируса, есть угроза повышенной нагрузки на системы здравоохранения, которые и так работают на пределе. При этом данных о том, что новый штамм вызывает более тяжелые формы заболевания, нет.

Впервые его обнаружили в Великобритании еще в сентябре. Из-за этого многие страны приостановили пассажирское авиасообщение с Соединенным королевством. В России новый штамм пока обнаружен не был.