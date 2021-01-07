Лидер демократов в Сенате призвал немедленно отстранить Дональда Трампа от обязанностей. Чак Шумер написал в Твиттере, что случившееся в Капитолии было восстанием против США, которое разжег президент. По его мнению, самый быстрый и эффективный способ, которым власти должны воспользоваться сегодня, это применение 25 поправки. Она позволяет передать полномочия американского лидера вице-президенту в случае недееспособности главы Белого дома. При этом пока Демократическая партия представлена в Сенате в меньшинстве, получить контроль над палатой парламента она сможет уже после ухода Трампа с должности.