Журналист Лев Корзун умер на 96 году жизни. О смерти одного из старейших членов Союза журналистов Москвы сообщается на сайте организации. Там отметили, что Корзун опубликовал более 120 научных работ, две документальные повести, а также рассказы, очерки, публицистические статьи и рецензии. В книге «Жизнь, опаленная войной» он описал свое детство и фронтовые будни.