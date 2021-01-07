Журналист Лев Корзун умер на 96 году жизни. О смерти одного из старейших членов Союза журналистов Москвы сообщается на сайте организации. Там отметили, что Корзун опубликовал более 120 научных работ, две документальные повести, а также рассказы, очерки, публицистические статьи и рецензии. В книге «Жизнь, опаленная войной» он описал свое детство и фронтовые будни.
2021-01-07T20:06:46+03:00
2021-01-07T20:06:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:06, 07 января 2021