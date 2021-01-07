Жители Мурманской области пожаловались на взрывоопасные фонарики, подаренные детям от имени губернатора. В наборы, которые получили почти 4 тысячи школьников, входили глобус, принадлежности для путешествий и «кемпинговые фонари с диско-шаром» — передает телеканал «Дождь». Они, как оказалось, могут взорваться при зарядке. Об этом в социальных сетях рассказали родители. Сила взрыва, по их словам, была такой, что осколки пробили пластиковый цветочный горшок и остались в бетонной стене.

По данным портала госзакупок, на подарочные наборы власти потратили 11,5 миллионов рублей.