Пара стратегических бомбардировщиков ВВС США совершила очередной полет вблизи иранских границ. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на британских авианаблюдателей, Б-52 выполнили беспосадочный перелет, поднявшись с американской базы и вернувшись обратно. Судя по включенным передатчикам, обозначающим маршрут и тип самолета, миссия явно носила характер демонстрации силы. Аналогичный полет пара бомбардировщиков выполнила в конце декабря и еще за месяц до этого. Тогда кувейтская пресса, ссылаясь на информированные иранские источники, писала, что Тегеран в экстренном порядке развернул дополнительные силы противовоздушной обороны, прикрывая свои ядерные объекты.